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Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sesleri

Transfer hata yapmak istemeyen Beşiktaş, Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş için kolları sıvadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:32:00 -
Beşiktaş'ta Sinan Gümüş sesleri

Transfer hata yapmak istemeyen Beşiktaş çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Sinan Gümüş hamlesi

Beşiktaş kurmayları bonservisi İtalyan temsilcisi Genoa'da olan şimdilerde ise Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Sinan Gümüş için kolları sıvadı. Siyah beyazlı ekibin Sergen Yalçın'ın olumlu rapor vermesi halinde Sinan Gümüş için İtalyan kulübü Genoa'nın kapısını çalacağı iddia edildi.

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