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Aktüel

Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

Korsan otoparkçılar arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-10 22:16:31 -
Beşiktaş'ta silahlı kavga: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta "değnekçi" diye tabir edilen iki korsan otoparkçı arasında çıkan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldız Çiçeği Sokak'ta korsan otoparkçılık yapan iki kişi arasında araç parkı yüzünden başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu, bir kişi yaralandı.

Şüpheli önce yaya, ardından taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bacağından yaralanan korsan otoparkçı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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