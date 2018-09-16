Beşiktaş'ta seçim günü! Orman tek aday

Bazı yöneticilerin yeterince sorumluluk almadığı gerekçesiyle olağanüstü genel kurula gideceklerini ifade eden başkan Fikret Orman, tüzük tadil kongresi ile birlikte olaganüstü genel kurul yapacaklarını açıklamıştı. Süreç dün başladı.

Siyah- Beyazlılar ilk olarak tüzük tadil kongresini gerçekleştirdi. BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi’nde yapılan toplantıda 4 değişiklik gerçekleştirildi. Kulübün adres değişikliği yapılan toplantıda ayrıca, kulüp yönetim kurulu üye sayısının 16’dan 14’e düşülmesi kabul edildi.

Mevcut durumda bir başkan, 10 asıl ve 5 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu, bir başkan, 8 asıl ve 5 yedek olmak üzere 14 kişiden oluşacak. Bu değişiklik, 1 Ocak 2019’da yürürlüğe girecek. Yıllık aidatını üst üste 3 yıl ödemedikleri için kaydı sona eren üyelerin yeniden haklarından yararlanması yönündeki talep de kabul edildi.

Yönetimde 5 değişiklik

Ayrıca Divan Kurulu toplantılarının yılda 4 kez yerine 3 kez yapılması kararlaştırılırken, toplantılara 3 kez katılmayanların Divan üyeliğinin düşmesi tüzükten kaldırıldı. Ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarındaki toplantıların tarihleri, şubat, ağustos ve kasım olarak belirlendi. Kongre üyeleri bugün ise yeni yönetim için sandık başında olacak. 10.30’da başlayacak olan kongrede14 bin 456 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Seçime tek aday olarak girecek mevcut başkan Fikret Orman yeni dönem yönetiminde 5 değişikliğe gitti. Ahmet Nur Çebi, Berk Hacıgüzeller, Erdal Torunoğulları, Hakan Kalkavan ve Emre Kocadağ yeni dönemde görev almayacak. Orman 2013’te başkanlık için yarıştığı Serdar Adalı’nın yanısıra Ahmet Kavalcı, Hüseyin Yücel, Gökçe Meriçten ile Melih Aydoğdu’ya yönetiminde yer verdi.

İşte Fikret Orman'ın hazırladığı Beşiktaş'ın yeni yönetim listesi:

Asıl: Fikret Orman, Serdal Adalı, Umut Güner, Ahmet Kavalcı, Ahmet Ürkmezgil, Deniz Atalay, Metin Albayrak, Şafak Mahmutyazıcoğlu, Hüseyin Yücel, Cihat Kumuşoğlu, Hüseyin Mican.

Yedek: Hakan Özköse, Erdal Karacan, Candaş Tolga Işık, Melih Aydoğdu, Gökçe Meriçten