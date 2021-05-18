Beşiktaş'ta Salih Uçan ile anlaşma tamam

Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.



Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

TRT Spor'un haberine göre: Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.

Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.