Beşiktaş'ta Salih Uçan ile anlaşma tamam
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, transfer dönemi başladığında yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.
Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.
TRT Spor'un haberine göre: Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.
Beşiktaş 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.
Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.