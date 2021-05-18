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Spor Beşiktaş'ta Salih Uçan ile anlaşma tamam
Spor

Beşiktaş'ta Salih Uçan ile anlaşma tamam

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Salih Uçan ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, transfer dönemi başladığında yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 15:35:00 -
Beşiktaş'ta Salih Uçan ile anlaşma tamam

Beşiktaş Salih Uçan ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı.

TRT Spor'un haberine göre: Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile 30 Haziran'da sözleşmesi sona erecek olan Salih Uçan transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. Transfer sezonu resmi olarak başladığında imzalar atılacak.

Alanyaspor formasıyla 40 resmi maça çıkan Salih Uçan, takımına 3 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.

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