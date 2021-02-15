Beşiktaş'ta sakatlık şoku
Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, Gençlerbirliği deplasmanında sakatlanarak oyundan çıktı.
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal maçı tamamlayamadı.
4. dakikada attığı şık golle takımını 1-0 öne geçiren Cezayirli yıldız ikinci yarıda sakatlandı. Oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal, 62. dakikada yerini Kevin N'Koudou'ya bıraktı.
Bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü başkentte kaydeden 28 yaşındaki futbolcu şu ana kadar Süper Lig'de çıktığı 17 karşılaşmada 10 da asist yaptı.