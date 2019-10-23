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Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. hafta müsabakasında yarın Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:58
Beşiktaş'ta sakatlar can sıkıyor!

VodafonePark'ta saat 19.55'te başlayacak mücadeleyi, İspanyolhakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jose Luis Munuera Montero olacak.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde iki maça çıkan Beşiktaş, henüz puan alamadı.

İlk maçında Slovan Bratislava'ya4-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, ikinci maçında da İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a Vodafone Park'ta 1-0 mağlup oldu.

Grupta 4 puanı bulunan Braga ise Avrupa'da yenilgiyle tanışmadı. İlk maçında WolverhamptonWanderers'ı rakip sahada 1-0'la geçen Portekiz ekibi, ikinci maçında Slovan Bratislava ile 2-2 berabere kalarak 4 puan topladı ve grup liderliğine yükseldi.

Çebi'nin ilk maçı

Beşiktaş-Braga mücadelesi, siyah-beyazlı kulübün yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin bu görevindeki ilk maçı olacak.

Pazar günü yapılan olağanüstü genel kurulda BeşiktaşKulübünün 34. başkanı seçilen Çebi, başkan sıfatıyla ilk kez tribündeki yerini alacak.

Sakatlar can sıkıyor

Beşiktaş'ta üst üste gelen sakatlık haberleri teknik direktör Abdullah Avcı'yı zor durumda bıraktı.

Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N'Koudou ve Victor Ruiz yarın oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

Gökhan Gönül'ün durumu ise maç saatinde belli olacak.

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 10:58
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  14. Douglas
  15. Abdoulay Diaby
  16. Georges N'Koudou
  17. Victor Ruiz
  18. Gökhan Gönül
  19. Abdullah Avcı

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