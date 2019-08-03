Beşiktaş’ta sakat çok! Beşiktaş’ta lig maçlarının başlamasına kısa süre kala sakat futbolcuların çok olması yönetimi düşündürüyor.

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala sakat futbolcuların çokluğu teknik heyeti endişelendiriyor. Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren siyah-beyazlılar, dün İtalyan ekibi Udinese ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. Daha önce Atiba, Ljajic, Dorukhan, Roco'nun sakatlıklarıyla sarsıran Beşiktaş'a 4 futbolcudan daha kötü haber geldi. Gökhan ameliyat olabilir Dünkü hazırlık maçında ağrılarının olduğunu söyleyen Medel, oyuna devam edememişti. Şilili futbolcunun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Diğer taraftan lig biter bitmez sağ ayak 5. tarak kemiğinde oluşan ödem nedeniyle ameliyat olan Burak'ın maç sonu ağrı hissettiği belirtildi. Golcü futbolcunun durumu çekilecek MR'ın ardından netlik kazanacak. Öte yandan el bileğinde acı hisseden Gökhan Gönül'ün ameliyat masasına yatabileceği ifade edildi. Kas ağrıları bulunan yeni transfer Douglas'ın durumu ise ciddi değil.

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