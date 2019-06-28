Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor

Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor28 Haziran 2019 Cuma 15:15
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ersin Destanoğlu, Sedat Şahintürk ve Alpay Çelebi çeşitli testlere tabi tutuldu.
Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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