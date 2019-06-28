Beşiktaş'ta sağlık kontrolleri sürüyor



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi futbolcuların sağlık kontrolleri devam ediyor. Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ersin Destanoğlu, Sedat Şahintürk ve Alpay Çelebi çeşitli testlere tabi tutuldu. Detaylı kan tetkikleri yapılan siyah-beyazlı futbolcular, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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