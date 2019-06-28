Beşiktaş’ta sağlık kontrolleri sürüyor Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Temmuz’da başlayacak olan Beşiktaş’ta futbolcuların sağlık kontrolleri sürüyor.

Siyah-beyazlı oyuncuların dün başlayan sağlık kontrolleri bugün de devam etti. Fulya’da gerçekleşen sağlık kontrollerinde Ersin Destanoğlu, Sedat Şahintürk ve Alpay Çelebi’nin detaylı kan tetkikleri yapılırken, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

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