THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Beşiktaş'ta sağ beke sürpriz transfer isimi!

Sağ bekte Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş, Southampton ile yollarını ayıran Jeremy Pied'i gündemine aldı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:34
Beşiktaş'ta sağ beke sürpriz transfer isimi!

Gökhan Gönül'e alternatif olarak sağ beke takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah beyazlılar Southampton ile yollarını ayıran Jeremy Pied'i gündemine aldı.

Bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcuyla Lille'in yanı sıra İspanyol takımları Rayo Vallecano ve Girona da ilgileniyor.

Siyah-beyazlı yönetimin, Fransız futbolcu ve menajeriyle pazarlık yaptığı belirtildi.

Kara Kartal bu arada iki sezon önce dizinden ağır bir sakatlık geçiren Pied'in sağlık raporlarını da istedi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:34
  1. Beşiktaş Haberleri
  2. Beşiktaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran Dışişleri Bakanı Zarif: Donald Trump'ın Türkiye açıklaması utanç verici
    1. İran Dışişleri Bakanı Zarif: Donald..
    2. Kemal Kılıçdaroğlu Trump'ın olay..
    3. "Donald Trump'ın kararının ekonomik..
    4. Memur-Sen'den 'ortak hareket' çağrısı
    5. Apple CEO'su ile Donald Trump'ın..
    6. Kolları olmayan suçlu, araba..
    7. Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4..
    8. Müslüman olmayanlara kurban eti..
    9. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!..
    10. Şırnak'ta operasyon! 4 PKK'lı terörist..
    11. Binali Yıldırım: Yaptırım kararları..
    12. Şanlıurfa'da TIR faciası! Yaşlı kadın..
    13. Bursa'da korkutan yangın! Ekipler..
    14. Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba,..
    15. Altın ve dolarda son durum
    16. Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?
    17. İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi..
    18. Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç..
    19. Yıldırım'dan dolar açıklaması!
    20. 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret