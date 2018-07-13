Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ve Pepe'den kötü haber!

Kupadan elendikten sonra tatile çıkan iki yıldız futbolcu, izinlerinin devam etmesi sebebiyle B36 Torshavn ile Titograd Podgorica eşleşmesinin galibi ile 26 Temmuz’da gerçekleştirilecek ön eleme karşılaşmasında Siyah-Beyazlı takımı yalnız bırakabilir.

Dünya Kupası’nda Hırvatistan ile final oynamaya hak kazanan Kartal’ın başarılı stoperi Domagoj Vida da tıpkı Pepe ve Quaresma gibi turnuvanın ardından izinli olacak. Ancak 29 yaşındaki futbolcunun, Portekizli 2 yıldıza göre Avrupa Ligi ön eleme maçlarına yetişmeme ihtimali daha yüksek. (Fanatik)