Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine yeni transfer!
Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting'den Abdoulay Diaby'i satın alma opsiyonlu olarak bir yıllığına kiraladığını açıkladı.02 Eylül 2019 Pazartesi 22:26
Sağ ve sol kanatta görev yapabilen 28 yaşındaki Diaby, Beşiktaş'ta Quaresma'dan boşalan 7 numaralı formayı giyecek.
Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz, Abdoulay Diaby'nin bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için Sporting CP kulübü ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Abdoulay Diaby’ye Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz.
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