Beşiktaş'ta Quaresma şoku! Macera sona eriyor
Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Ricardo Quaresme ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli oyuncu, siyah-beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediği iletti.20 Ocak 2019 Pazar 21:41
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma'nın, siyah - beyazlı yönetime takımdan ayrılmak istediğini iletti.
BİP Spor'un haberine göre, Ricardo Quaresma, siyah beyazlı yönetime, "Portekiz'e dönmek istiyorum" dedi. Ülkesine dönmek isteyen yıldız futbolcunun Porto ile anlaşması bekleniyor.
Quaresma'nın, Beşiktaş ile 1,5 yıllık kontratı bulunuyor.
Ailevi problemler yaşıyor
Öte yandan Akhisarspor maçına kaptan olarak çıkan Ricardo Quaresma'nın,ailevi problemleri olduğu öğrenildi. İki-üç haftadır eşiyle problemler yaşayan 35 yaşındaki futbolcu bu olaydan dolayı bazı sorunlarla karşı karşıya kaldı.
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