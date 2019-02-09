Beşiktaş'ta Quaresma sevinci!

Beşiktaş Yönetimi, Bursaspor ile bugün zorlu bir mücadeleye çıkacak olan siyah beyazlı futbolculara yüklü miktarda ödeme yaptı. Yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk ödeme futbolcuları önemli ölçüde rahatlattı. Uzun süredir para alamayan bazı futbolcular dün yapılan ödemeyle morallendi ve tabir caizse Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yüzler gülmeye başladı.



Siyah beyazlı yönetim, yaptığı yüklü ödemeyle Kagawa'nın da katılımıyla takımda oluşan pozitif havayı desteklemiş oldu.



SIKINTIYA ÇÖZÜM



Şampiyonluk hedefi zayıflasa da en kötü Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme hakkını elde etmek isteyen Beşiktaş'ta yönetim, ligin ilk devresinde yaşanan mali sıkıntıları aşmak için seferber olmuş durumda.



QUARESMA EVDE KALIYOR



Beşiktaş'tan ayrılmak için uzun süredir yönetimle görüşen Ricardo Quaresma yüzde 80 oranında sezon sonuna kadar takımda kalacak. Portekizli oyuncunun, takım bulamadığı için kalma olasılığı yükseldi. Kırmızı kart cezası nedeniyle bugünkü Bursa maçında forma giyemeyecek olan oyuncunun gelecek hafta maç kadrosunda yer alıp almayacağı merak konusu.



(Hürriyet)