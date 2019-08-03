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Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
Beşiktaş’ta Olağan Divan Başkanlığı seçimi başladı

Beşiktaş Kulübü’nün 2019 yılı Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi başladı. Başkanlık için Tevfik Yamantürk, Haluk Karakurt ve Şeref Nasır yarışıyor.


Beşiktaş Kulübü’nde Olağan Divan Başkanlık Kurulu seçimi Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı’nda yapılan kurulda başladı. Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk’ün yanı sıra Haluk Karakurt ve divan kurulu eski başkanlarından Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışıyor. Kongre Divan Başkanlığı’na ise Ali Rıza Dizdar seçildi.



6 sandık kuruldu


Saat 10.30’da başlayan Divan Başkanlığı seçimi için altı sandık kuruldu. Oy verme işlemin saat 17.00’ye kadar sürerken, yeni divan başkanın görev süresi ise üç yıl olacak. Şeref Nasır safran turuncu, Haluk Karakurt açık yeşil, Tevfik Yamantürk ise krem renkli pusula ile seçime girdi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 10:54
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