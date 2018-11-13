Beşiktaş'ta Oğuzhan depremi!

Beşiktaş'ta performansı eleştirilen ve taraftardan tepki gören Oğuzhan Özyakup'un kaptanlığının alınması gündeme geldi. Yöneticilere göre başarılı oyuncu, kaptanlık baskısı altında istediği performansı gösteremiyor. Teknik heyet ve yönetim ortak bir karar alırsa Gökhan Gönül'ün yeni kaptan olması bekleniyor.

Ayrılmak istiyor

Sivasspor maçında verdiği hatalı pas sonrası gole sebep olan ve ardından tribünlerin yoğun protestosu sonrası Şenol Güneş tarafından hemen oyundan alınan Oğuzhan Özyakup'un morali oldukça bozuk. Yıldız oyuncunun ara transfer döneminde takımdan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

Ligde ve Avrupa'da bu sezon 19 maça çıkan Oğuzhan, 2 gol ve 5 asist yaptı