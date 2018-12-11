Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun son haftasında 13 Aralık Perşembe günü iç sahada İsveç'in Malmö takımı ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre antrenmanı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ikinci başkan Serdal Adalı da izledi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan siyah-beyazlı oyuncular, dar alanda kontrol ve pas çalışması yaptı.

Taktik programın uygulandığı bölümün ardından idman yarı sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş yarın saat 16.00'da yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek. Şenol Güneş, tesislerde saat 15.30'da Malmö maçıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

