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Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
Beşiktaş'ta Malmö maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son haftasında 13 Aralık Perşembe günü İsveç'in Malmö ekibi ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman sağanak altında yapıldı.

İstasyon koşuları ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, yarım sahada çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Malmö maçı hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:34
  1. antrenman
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  3. Malmö
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