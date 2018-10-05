Beşiktaş'ta mali sorun! '2019'a kadar...'

UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö karşısında aldığı yenilgiyle keyfi kaçan Beşiktaş'ta yaşanan ekonomik krizin de ciddi boyutlara ulaştığı ortaya çıktı.

Bir taraftan döviz kurunda yaşanan yükseliş, diğer taraftan da UEFA kıskacıyla maddi sıkıntıyı ciddi ciddi hissetmeye başlayan Beşiktaş'ta kısa bir süre önce yönetimden, teknik heyet ve futbolculara kötü haber geldi.

UEFA Finansal Fair-Play kriterleri nedeniyle bir taraftan TFF ile ödeme yazışmalarını sürdüren diğer taraftan teknik heyet ve futbolculardan "Alacağım yoktur" şeklinde borçsuzluk yazısı almaya çalışan siyah-beyazlıların, hesapların şaşması nedeniyle Aralık ayına kadar oyunculara ödemeye yapamayacağı belirtildi.

Siyah-beyazlı yönetimin geçen hafta teknik heyet ve futbolculara "Aralık ayına kadar ödeme yok, ona göre hesabınızı yapın" uyarısı yaptığı ifade edildi.