Beşiktaş'ta korkutan görüntü!
Geçtiğimiz hafta yolda oluşan çökmeyle gündeme gelen Dolmabahçe'de bu sefer de 15 santimetre çapında 60 santimetre derinliğinde bir çukur oluştu.27 Temmuz 2018 Cuma 18:13
Dolmabahçe'de geçen hafta yolda meydana gelen çökmenin ardından yaklaşık 400 metre ileride yolda ufak çapta bir delik oluştu.
60 SANTİMETRE DERİNLİĞİNDE
Dolmabahçe Caddesi Beşiktaş yönünde oluşan 15 santimetre çapında, 60 santimetre derinliğindeki çukurun yağmur sonrası oluştuğu belirtildi.
YORUM YAZ