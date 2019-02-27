Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları

Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları27 Şubat 2019 Çarşamba 20:45
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 2 Mart Cumartesi günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma hareketleri, pas ve pres çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın, minyatür kale ve yarı sahada çift kale taktik maçlarla tamamlandığı kaydedildi.
Siyah-beyazlı takım, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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