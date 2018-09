Beşiktaş dergisinin eylül sayısına açıklamalarda bulunan Karius, İngiltere’nin kendisi için geçmişte kaldığını belirterek, "Liverpool taraftarına da teşekkür etmek isterim. Onlara minnettarım. Zira kulüpten ayrılırken bana bir hayli vefakar davrandılar. Bu bir futbolcu için çok önemlidir. Orada bir iz bırakabilmiş olmaktan dolayı mutluyum. Artık yeni bir sayfa açma zamanı. Beşiktaş’ta iz bırakmak istiyorum. Bu güzel ülkenin, Beşiktaş’ın bir parçası olmaya odaklandım" dedi.

'UMARIM BEN DE SAHADA ONLARI MUTLU EDEBİLİRİM'

Beşiktaş’ta her futbolcuyu mutlu edebilecek bir ortam olduğunu belirten başarılı eldiven, "Beşiktaş taraftarı sosyal medyadan ’#cometobesiktas’ diyerek beni de saflarına davet ettiğinde çok duygulanmıştım. Eminim ki böyle bir durumda her oyuncu güçlü duygular hisseder ve Beşiktaş’a dair daha fazla aidiyet duygusu taşır. Beşiktaş’a transferim yolunda beni motive ettikleri için sevinçliyim. Umarım ben de sahada onları mutlu edebilirim. Tüm bunların yanı sıra, yöneticilerimizin benim Beşiktaş’a transferim konusundaki ısrarlı tutumu da şu an burada olmamı sağladı. İyi ki de böyle oldu" diye konuştu.

İstanbul’a geldiğinde havalanında taraftarların ilgisinin kendisini şaşırttığını da ifade eden Karius, böyle bir şeyin ilk kez başına geldiğini ifade etti.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YEDİĞİM GOLLER ŞANSIZLIK'

Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid-Liverpool müsabakasında yediği hatalı golleri şanssızlık olarak değerlendiren Alman kaleci, "Hayat ve futbol içerisinde güzel anlar, kötü anlar, hatalar, olumlu-olumsuz deneyimler ve güzellikler gibi benzer şeyler var. İşte tüm bunlar yaşamı da sporu da anlamlı kılıyor. Hatalarımızla ve iyi anlarımızla bir bütünüz.

Örneğin Liverpool’un formasını giyerken Şampiyonlar Ligi finalinde belki şanssızdım ama kaç tane kaleci finale kadar gelebilmeyi yaşayabilmiştir ki. Bazen şans yanınızdadır bazen de şanssızlık yakanızı bırakmaz ama önemli olan, tüm bunların yaşamı ve futbolu oluşturan doğal şeyler olduklarını idrak etmek ve hep geleceğe odaklanmak. Eğer geçmişe takılıp kalacaksanız futbol size uygun bir meslek değildir. Daima ileriye bakmak gerekir. Hele bir kaleci için bu daha da önemlidir. Pes etmemek, dik durabilmek ve geleceğe odaklanmak, benim futbol anlayışım" sözlerini sarf etti.

Siyah-beyazlı ekibin file bekçisi, Vodafone Park’ın ise mukemmel bir atmosfer olduğunun altını çizdi.