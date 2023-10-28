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Spor Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor! Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi
Spor

Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor! Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi

Yeniakit Publisher
2023-10-28 12:47:00 -
Beşiktaş'ta işler kötüye gidiyor! Sakatlıklarla ilgili açıklama geldi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadıkları Bodo/Glimt maçında sakatlık yaşayan Arthur Masuaku ve Omar Colley'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Beşiktaş, Masuaku ve Colley'in sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi’nde Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakada, sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Arthur Masuaku’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülenmesinde uyluk arka adalesinde (Biseps Femoris) gerilme ve kanama, aynı müsabakada sol dizinde ağrı olan futbolcumuz Omar Colley’in MR görüntülemesinde, efüzyon ve hoffa sendromu (eklem sıvısı artışı ve diz içi yağ dokuda ödem) tespit edilmiştir. Arthur Masuaku ile Omar Colley’in tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

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