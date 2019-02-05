Beşiktaş'ta imza şov! Transfere harcanan para belli oldu

Beşiktaş; Shinji Kagawa, Burak Yılmaz, Nicolas Isimat Mirin ve Muhayer Oktay için imza töreni düzenledi.

Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da katıldı. Yoğun kalabalığın olduğu ve Japon gazetecilerin de yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan başkan Fikret Orman, "Hayırlı olsun öncelikle. Allah kazasız, belasız, sakatsız, Beşiktaş'ı ve oyuncuları mutlu edeceğimiz bir ikinci sezon olur inşallah. Zor bir süreç geçirdik. Bu süreç içerisinde takımımızdan ayrılanlar oldu ve ayrılanlarla beraber yeni katılanlar oldu. Burada iki üç hedefimiz oldu. Birincisi bonservis harcamadan geçirmeye çalıştık. Yaklaşık 1.5 milyon euro harcadık. Onun üzerine gönderdiğimiz oyunculardan da 5 milyon getiri sağladık. Bütçeyle alakalı 5 milyon üzerinde tasarruf elde ettik. Takımı da gençleştirdik. Yani 3 işi bir arada yaptık. Sonuç itibariyle aramıza bu sezonda 4 kıymetli oyuncu katıldı" dedi.

"Kagawa çok ses getirdi"

Oyuncular hakkında tek tek konuşan başkan Orman, "Muhayer U-21 milli takım oyuncusu. Epeydir takip ediyorduk. Çok büyük istifade edeceğimize inandığımız bir kardeşimiz. Hoş geldin demek istiyoruz. Kagawa'yı yazın almak istedik, çok arzu ettik, hatta Beşiktaşlı taraftarlar yolda falan gördüler, 'Come to Beşiktaş' dediler ama nasip bu zamanaymış. Çok mutlu olduk. Taraftarlar da çok mutlu oldu. Uzak doğuda da çok büyük ses getirdi. Çok da güzel bir başlangıç yaptı. En önemli şey taraftarın birbirinden hoşlanması. İnşallah biz Kagawa'dan, Kagawa da hem şehirden hem bizden memnun olur. Bu transferde bize yardımcı olan Dortmund'a teşekkür etmek istiyorum. Mirin uzun dönemdir ilgilendiğimiz bir oyuncuydu. Yüksek bedellerle önceden transfer etmek istedik ama nasip bu güneymiş. Çok mutlu olduk. Çok pozitif bir arkadaşımız. Pozitif enerji veriyor Beşiktaş'a. İnşallah çok uzun süre beraber olacağız. Burak bizim ailemizin bir ferdi. Babası bizim ağabeyimiz. Ailesini de çok severim. Bu süreç içerisinde Beşiktaş ile adı çok geçti, geçmesi de normal çünkü evi burası. Evinden o günkü şartlarda ayrıldı, bize de evine gelmek istediği izlenimini verdi. Beşiktaş hislerinden dolayı çok mutluyum. Ailene hoş geldin demek istiyorum" diye konuştu.

"Burak'ın evi burası"

Burak'ın iki senelik süreçte isminin Beşiktaş ile çok geçtiğine dikkat çeken başkan Orman, "Doğal bir süreçti bu. Burak'ın evi burası. Ben Burak'ı da ailesine de çok saygı duyduğum bir isim. Hocamız da çok istedi. Artık futbol hayatını Beşiktaş ile noktalayıp, aile içinde görevler alması gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç içerisinde görüşmeler oldu. Çok kolay oldu, zorlanmadık. Burak da Trabzonspor sözleşmesinden dolayı büyük fedakarlıklar yaptı. Beşiktaş'ı ne kadar istediğini gösterdi" diye konuştu.

"Kaptan olmasını çok isterim"

Burak'a 'kaptan' diye seslenmesinin sorulması üzerine ise başkan Fikret Orman, "Mesaj olsun diye söylemedim. Beşiktaş'ta kaptanlık yapacak bir oyuncu. Sezon sonunda da Tolga gibi oyuncuların da sözleşmesi bitiyor. Bunu değerlendireceğiz ve karar verilecektir. Kaptanlık yönetim kurulunun karar vereceği bir şeydir. Ben de çok isterim kaptan olmasını" dedi.

"Beşiktaş tanınan bir kulüp haline gelecektir"

Uzakdoğu hedefleriyle ilgili ise Orman, "Kagawa olarak görmemek lazım. Burak da Çin'de önemli bir oyuncu ve tanınan bir oyuncu. Uzakdoğu pazarıyla alakası bir stratejimiz var. Geçtiğimiz sezon istediğimiz gibi bitiremedik ama bu sene kesin gideceğiz Uzakdoğu'ya. Beşiktaş oralarda daha tanınan bir kulüp haline gelecektir. Artık canlı yayınlanıyor orada maçlar. İnşallah önümüzdeki sezondan itibaren de yayın saatleriyle ilgili yeni bir düzenleme geleceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Başkana rağmen, hocaya rağmen transfer yapılamaz"

Kagawa transferi sırasında Şenol Güneş'in de yanında olduğunu vurgulayan Orman, "Artık son süreçlerine gelmiştik. Beraber verdiğimiz bir karar. Şunun altını çizmek istiyorum; bu bir ekip işi. Başkana rağmen, hocaya rağmen transfer yapılamaz. Nihai kararı tabi ki Beşiktaş yönetimi verecektir. Bizim kararlarımız ekip kararlarımızdır. Biz ayrı güçler değiliz. Aynı gemiyi yürütmeye çalışan kişileriz ve bu böyle devam edecek" dedi.

"Maçları inceletiyorum"

Burak'a yapılan tepkiler hakkında golcü oyuncuya gelen soruya kendisi cevap veren Fikret Orman, "Maçları inceletiyorum. Örnek olarak Akhisar maçı. Tribünde bin 500 kişi vardı ve 30 kişi bu işi değiştirmeye çalıştı. Burak'ı malzeme etmeye çalışanlar oluyor, bu işler geride kaldı. Antalya'da inanılmaz destek vardı. Artık o işlerin gündemi kalmadı Beşiktaş'ta. Mesele bir takım olarak birbirini destekleyen, kazanan bir takımdır. Biz açıkçası Antalya'daki oyundan da memnunduk. Golden sonraki oyuncu iletişimi bile bütün camiayı mutlu etti; en başta da beni mutlu etti" şeklinde konuştu.

Kagawa: Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum

Beşiktaş'ın yıldız transferi Kagawa ise sözlerine 'Merhaba' diyerek başladı. "Gerçekten çok mutluyum geldiğim için. Geldiğimden günden bu ayana herkes beni çok iyi karşıladı. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Yukarılara doğru çıkacağız hep beraber" diyerek şunları söyledi:

"Bana önceden söylenen gibi muhteşem bir şehir burası. Nagatomo ile görüştük zaten, ne kadar muhteşem olduğunu geldim, gördüm. Özellikle yemekler muhteşem. Deniz de var, çok seviyorum, çok sevdiğim bir şehir burası. Takım özellikle beklediğim gibi muhteşem bir atmosfer stat taraftarlar, her şey muhteşem. Nagatomo ile yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum."

Dün Nagatomo'nun evinde olduklarını söyleyen yıldız oyuncu, "Kendisiyle baya görüştük. Kulüp hakkında yeterli deneyim sahibi olacak kadar vakit geçiremedim ama onla yapacağımız maçı dört gözle bekliyorum. Gücümüzü göstereceğiz" dedi.

"Kulübü sırtlamak istiyorum"

Beşiktaş taraftarından çok etkilendiğini ve bu atmosferi Dortmund stadında görmediğini dile getiren Kagawa, taraftarlardan çok etkilendiğini dile getirdi. Beklentinin yüksek olmasıyla ilgili gelen soruya ise Kagawa, "3 dakikada 2 gole ben de şaşırdım. Bu haberi takip ediyorum. Ben girince durum zaten 4-1'di. Sadece skora katkım oldu. Daha kritik toplarda kulübü ve taraftarlarımı başarısını için sırtlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kagawa, taraftarların 'Beşiktaş'tan gitmeyin' mesajını ileten bir gazeteciye ise, "Sezon sonuna kadar elimden geleni yapacağım. Taraftarların beklentilerine karşılık vermeye çalışacağım" cevabını verdi.

Japon basınına yoğun ilgi

Öte yandan Alman ekibi Borussia Dortmund'dan transfer edilen Japon oyuncu Shinji Kagawa'ya Japon basını da ilgi gösterdi. Japonya'nın birçok medya ekibinden gelen yaklaşık 10 kişilik basın mensubu, imza törenini yakından takip etti.