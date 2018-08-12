THY - 66 TL Ağustos - Trabzon
0553 313 94 23

Beşiktaş'ta ilginç görüntü! Yol bir anda çöktü

İstanbul Beşiktaş Nispetiye Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yolda çökme meydana geldi.

12 Ağustos 2018 Pazar 16:33
Beşiktaş'ta ilginç görüntü! Yol bir anda çöktü

Son dönemde sıklıkla yolların çöktüğü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bu kez adres Nispetiye Caddesi oldu. Caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Vatandaşlın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken alan ekiplerce güvenlik çemberine alınırken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.  

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 16:33
  1. İstanbul
  2. yol
  3. Beşiktaş
  4. yol çökmesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ordu'da
    1. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Ordu'da
    2. Çin'deki cami yıkımında karar verildi!
    3. ABD'de her gün ortalama 3 kişi, polis..
    4. Rusya'dan flaş ABD açıklaması!
    5. Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş..
    6. Başkan Erdoğan konuşuyor
    7. Kutsal topraklardan dolar tepkisi!
    8. Bedelli askerlik için ödediği parayı..
    9. Beşiktaş'ta ilginç görüntü! Yol bir..
    10. Başkan Erdoğan Rize'den ayrıldı
    11. Lüks otomobil TIR’a bıçak gibi..
    12. MÜSİAD'tan 18 dilde yayımlanan net..
    13. 'Bu, köprüden önce son çıkış..
    14. AK Partili Karaaslan: Dolar ile..
    15. TBMM Başkanı Yıldırım'dan şehit..
    16. Ayaklarını çarşafla bağlayıp 4'üncü..
    17. Kabe İmamı Sudeys: Kutsal mekanlar,..
    18. Beşiktaş'ta yol çöktü!
    19. İsmet Yılmaz'ın annesi bugün toprağa..
    20. CHP'de imzacılar bir araya geldi!..
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    İran'dan flaş çağrı: Türkiye, Azerbaycan ve İran...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Trump'tan yeni paylaşım: Anlaşma sağlayamazsak...
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Başkan Erdoğan Türkiye'nin elindeki dolar miktarını açıkladı
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?
    Muhafazakarlar eşekleri neden sever?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    MEB yeni kurs programlarını uygulamaya koydu
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak
    Kadir Mısıroğlu'ndan 'ABD' yorumu: Sonu Moğollar gibi olacak