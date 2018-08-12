Beşiktaş'ta ilginç görüntü! Yol bir anda çöktü

Son dönemde sıklıkla yolların çöktüğü İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bu kez adres Nispetiye Caddesi oldu. Caddede henüz belirlenemeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Vatandaşlın ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri ve belediye ekipleri sevk edildi. Çöken alan ekiplerce güvenlik çemberine alınırken, olayın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.