Beşiktaş'ta hesaplar şaştı! Milyonlarca euro kayıp!

Rusya-Ukrayna savaşı ve darbe girişimi, Beşiktaş yönetiminin planlarını altüst etti. Kartal'ın Gazprom ile yaptığı görüşmeler sekteye uğrayınca siyah-beyazlılar takviye de yapamadı.

Beşiktaş, Vodafone ile 2013'te 5 yıl forma göğüs sponsorluğu kapsamında 29 milyon dolar ve 10+5 yıllık stat isim hakkı sponsorluğu için de 116 milyon dolar karşılığı anlaşma imzalamıştı. Dünyaca ünlü telekomünikasyon şirketinin 5 yıllık opsiyonunu kullanmama kararının ardından siyah-beyazlıların maçlarını oynadığı mekanın adı “Beşiktaş Stadı” olarak değişti.

Siyah-beyazlı yönetim de birkaç aydır sürdürdüğü yeni stat sponsorluğu arayışını hızlandırdı. Ancak henüz sonuca ulaşılamaması transferleri de etkiledi.

TATİL SONRASI MASAYA

Yeni sezon öncesi takviyeye ihtiyacı olan Beşiktaş henüz hiçbir oyuncuya imza attıramadı.

Bonservisi elinde, imza parasıyla oyuncular arayan yönetimin eli, en büyük kaynak olan stat sponsorluğundan henüz para gelmediği için bağlandı. Beşiktaş, Rus petrol devi Gazprom ile imza aşamasına gelmişti. Ancak Rusya-Ukrayna savaşına son darbe girişimi de eklenince süreç sekteye uğradı.

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Transfer harcamasını sponsorluk geliriyle yapmayı planlayan yönetim, tatil sonrası arayışlarını noktalamayı hedefliyor.

100 MİLYON EURO UÇTU

Başkan Ahmet Nur Çebi, isim vermeden Gazprom'u doğrularken; Rus firması dışında biri Kore, biri Kazakistan, biri de İngiltere'den şirketlere görüşmelerini sürdürdüklerini açıklamıştı.

Çebi rakam vermese de Gazprom ile anlaşmanın 20 milyon Euro'dan 5 yılda 100 milyon Euro olması bekleniyordu.(Sözcü)