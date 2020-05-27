  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-05-27 19:27:53 -
Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e ara verilen dönemde hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma, istasyon koşuları ve açma-germe hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışması ve 5'e 2 top kapmayla devam etti. Dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalarla süren idman, minik kale maç, yarı sahada taktik müsabaka ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı