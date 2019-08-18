0553 313 94 23

Beşiktaş’ta gözler transferde

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, transfer konusunda gaza basmaya karar verdi.

18 Ağustos 2019 Pazar 13:00
Beşiktaş’ta gözler transferde

Süper Lig Cemil Usta Sezonu’na Sivas deplasmanında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle başlayan Beşiktaş, transfer konusunda gaza basmaya karar verdi. Siyah-beyazlılar, dün karşı karşıya geldiği Sivasspor’dan Emre Kılınç’ı kadrosuna katmak istiyor. Kartal’ın bir diğer hedefi ise Başakşehir forması giyen kaleci Volkan Babacan.


Süper Lig’in ilk haftasında deplasmanda Sivasspor karşısında aldığı 3-0’lık mağlubiyetle sezona başlayan Beşiktaş’ta, ortaya konulan futbol beklentileri karşılamazken, takımın transfer ihtiyacı da öne çıktı. Özellikle Karius’un yokluğunda kaleye geçen Utku’nun performansı tartışmalara sebep olurken, siyah-beyazlılar kaleci Volkan Babacan transferini bu hafta bitirmek için kolları sıvadı. Başakşehir, Bursaspor’dan Muhammed Şengezer’i kadrosuna katmaya hazırlanırken, Beşiktaş da turunucu-lacivertli rakibinden Volkan Babacan’ı kadroya dahil etmenin hesaplarını yapıyor.



Emre Kılınç listede


Beşiktaş’ın temmuz ayında gündemine gelen ancak şu ana kadar netleşmeyen transfer hedeflerinden birisi olan Emre Kılınç için yöneticiler dün Sivasspor’un kapısını çaldı. Yapılan görümeler sonrasında bu futbolcuyu kadrosuna katmak için teklifini yapan Beşiktaş, kırmızı-beyazlı ekibin cevabını beklemeye başladı. İki ekip yöneticileri bu hafta Emre Kılınç için yeniden bir araya gelecek. Beşiktaş, bir an önce Emre transferini tamamlamak istiyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 13:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların üstesinden geleceğiz"
    1. Seçer: "İlk 5 yılda bütün sorunların..
    2. Şehzadeler’de temizlik seferberliği
    3. Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
    4. Başkan Çerçioğlu, Çakırbeyli pazarında..
    5. Ege'de onlarca göçmen yakalandı
    6. GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını
    7. Optimum’da spor vakti
    8. Gözünde şaşılık olan genç kız..
    9. Yuvadan düşen yavru kuşun imdadına..
    10. 14 kişinin yaralandığı zincirleme..
    11. Kocaeli’de yolu kaplayan köpüğün..
    12. Türkiye bir askeri üs daha kuracak!
    13. İzmir'de orman yangını
    14. TIR'a arkadan çarptı, ardından..
    15. Darbeci FETÖ'nün emniyet mahrem..
    16. Otomobil arızalanan kamyona çarptı: 1..
    17. Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki..
    18. Fazıl Say'ın dönüşü hızlı oldu! Dün..
    19. Muğla Milas'ta orman yangını çıktı
    20. Adıyaman’da evde çıkan yangın korkuttu
    21. Antalya'da silahlar konuştu! Pompalı..
    22. Kentsel dönüşüm projeleri Yeşilyurt’un..
    23. Çıktıkları av pahalıya patladı! 26 bin..
    24. Yağmuru dinlemediler! Binlerce kişi..
    25. Otomobil şarampole yuvarlandı: 5’i..
    26. Adana'da sağanak yağmur hayatı olumsuz..
    27. Erdoğan bombalı saldırıda zarar gören..
    28. Fransa’da doktorlardan ilaç kıtlığına..
    29. İran duyurdu! 'Çıkarlarımız..
    30. (ÖZEL)- Leyleklerin göçü masalsı..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım