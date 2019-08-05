Beşiktaş'ta Gökhan ameliyat oldu Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül el tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu.

Siyah-beyazlıların Avusturya kampında oynadığı Larisas karşılaşmasında sakatlanan Gökhan Gönül, sağ el 4'üncü tarak kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat oldu. Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ameliyatın başarılı geçtiği belirtilerek, şöyle denildi: "Hazırlık maçında sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Fulya Hastanesi'nde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Gökhan Gönül, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımımızla birlikte çalışmalarını sürdürecek. Beşiktaş Ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz."

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