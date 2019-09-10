0553 313 94 23

Beşiktaş’ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 4.

10 Eylül 2019 Salı 13:39
Beşiktaş’ta Gazişehir hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Burak Yılmaz, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup, takımdan ayrı çalıştı.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Isınma koşularının ardından istasyon çalışması yapan oyuncular, daha sonra 5’e 2 top kapma antrenmanı gerçekleştirdi. İdmanın son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.


Sakatlıkları bulunan Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin ve Burak Yılmaz takımdan ayrı olarak özel programlarını devam ettirdi. Burak Yılmaz, fizyoterapist eşliğinde düz koşu yaptı.


Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını yarın basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tokat Belediyesi o caddeyi baştan sona yeniledi
    1. Tokat Belediyesi o caddeyi baştan sona..
    2. Kalp hastası yolcusu için güzergahını..
    3. Van merkezli terör operasyonu
    4. Falcao'nu metabolik yaşı bakın kaç..
    5. Sivaslı iş adamından anlamlı bağış
    6. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya..
    7. Kayseri'de "e-Ticaret Eğitimi"..
    8. Süleyman Turan’ın son görüntüleri..
    9. Sanat tarihi ve arkeoloji..
    10. Vanlı kadın yazarlardan terör mağduru..
    11. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    12. Yılmaz: "Biz bir bütünün parçalarıyız"
    13. 1600 rakımlı yaylada elma hasadı..
    14. Muhtarlardan Kaymakam Gülenç’e plaket
    15. Van’ın saklı cenneti sokakta çalışan..
    16. Galatasaray'da şok gelişme! Golcü..
    17. 37 bin Suriyeli Türkiye'ye geri döndü
    18. “Trakya’da hayatın enerjisi” fotoğraf..
    19. Tarihi han butik otel olarak hizmet..
    20. 4. Türksat Model Uydu Yarışması başladı
    21. HDP önünde eylem yapan ailelerin..
    22. Tiroit hastalığına dikkat
    23. Balıkesir Şehir Şurası yapıldı
    24. Turan: “Ahmet Türk’ün terörle ilgisi..
    25. Van'da terör operasyonu
    26. Fatih Terim kararını verdi! Nagatomo,..
    27. Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim..
    28. Toyota, Türkiye Rallisi’nde yeniden..
    29. Van merkezli 6 ilde terör operasyonu:..
    30. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden flaş çıkış: Ortak karara uyacağım ama gidip...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu