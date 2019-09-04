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Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları

- Yeni transfer Mohamed Elneny takımla siyah-beyazlı takımla idmanına çıktı

04 Eylül 2019 Çarşamba 20:47
Beşiktaş'ta Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıkları


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında Gazişehir Gaziantep ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, milli takımlarında bulunan futbolcuların yanı sıra tedavileri devam eden Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby antrenmana katılmazken, yeni transfer Mohamed Elneny takımla ilk idmanına çıktı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşuların ardından çeşitli pas çalışmaları yapıldı. Minik kale maç ve dar alanda kontrollü pas idmanın ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla idman sona erdi.

Beşiktaş hazırlıklarına yarın yapacağı çift idmanla devam edecek.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 20:47
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