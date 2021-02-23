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Spor Beşiktaş’ta flaş Rosier gelişmesi
Spor

Beşiktaş’ta flaş Rosier gelişmesi

Beşiktaş Yönetimi, Fransız sağ bek Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile pazarlık masasında.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 09:33:00 -
Beşiktaş’ta flaş Rosier gelişmesi

24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın S.Lizbon'a 2.5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

Beşiktaş Yönetimi, Fransız sağ bek Rosier için Portekiz kulübü Sporting Lizbon ile pazarlık masasında… 24 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlı yönetiminin ilk olarak Portekiz kulübüne 1 yıllık daha kiralama teklifi sunacağı öğrenilmişti. Ancak Beşiktaş bir yandan da bonservis için görüşmelerini sürdürdüğü ortaya çıktı. Portekiz medyasında yer alan haberde Beşiktaş'ın S.Lizbon'a 2.5 milyon Euro teklif ettiği yazıldı.

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