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Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden çekiliyorlar

Mali sıkıntılar ile mücadele eden Beşiktaş yönetimi, erkek voleybol takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden çekiliyorlar

Beşiktaş, erkek voleybol takımının faaliyetlerini dondurma kararı aldı. Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, bu sezon liglerde mücadele etmeyecek.

2017-2018 sezonunda mücadele ettiği Efeler Ligi’nde küme düşen ve geride bıraktığımız sezonu 1. Lig’de geçiren Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Final Etabı’nın ardından Efeler Ligi’ne yükselmişti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
  1. Beşiktaş
  2. erkek voleybol takımı
  3. Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı

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