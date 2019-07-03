Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden çekiliyorlar
Mali sıkıntılar ile mücadele eden Beşiktaş yönetimi, erkek voleybol takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldı.03 Temmuz 2019 Çarşamba 12:01
Beşiktaş, erkek voleybol takımının faaliyetlerini dondurma kararı aldı. Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, bu sezon liglerde mücadele etmeyecek.
2017-2018 sezonunda mücadele ettiği Efeler Ligi’nde küme düşen ve geride bıraktığımız sezonu 1. Lig’de geçiren Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Final Etabı’nın ardından Efeler Ligi’ne yükselmişti.
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