Beşiktaş’ta flaş gelişme! Ligden çekiliyorlar Mali sıkıntılar ile mücadele eden Beşiktaş yönetimi, erkek voleybol takımının faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Beşiktaş, erkek voleybol takımının faaliyetlerini dondurma kararı aldı. Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, bu sezon liglerde mücadele etmeyecek. 2017-2018 sezonunda mücadele ettiği Efeler Ligi’nde küme düşen ve geride bıraktığımız sezonu 1. Lig’de geçiren Beşiktaş Erkek Voleybol Takımı, Final Etabı’nın ardından Efeler Ligi’ne yükselmişti.

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