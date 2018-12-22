Beşiktaş'ta flaş gelişme! Kadrodan çıkartıldı

Beşiktaş'ta Brezilyalı forvet Vagner Love, Kasımpaşa maçı kadrosuna dahil edilmedi.

Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç öncesi flaş bir olay yaşandı.

Gösterdiği performansla eleştiri oklarını üzerine çeken Brezilyalı forvet Vagner Love, maç kadrosuna dahil edilmedi.