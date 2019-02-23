Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlanıyor Beşiktaş,S üper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş,S üper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi. İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi. Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

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