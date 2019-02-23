Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlanıyor
Beşiktaş,S üper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.23 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Beşiktaş,S üper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi müsabakasının hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.
İdmanda 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik çalışmalar yapan oyucuların, ardından tam sahada çift kale maç oynadıkları ifade edildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.
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