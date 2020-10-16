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Aktüel Beşiktaş’ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı
Aktüel

Beşiktaş’ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 04:20:06 -
Beşiktaş’ta evde çıkan yangında yaşlı kadın yaralandı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş’ta evde çıkan yangında yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 3’üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede alevleri söndüren itfaiye ekipleri, evde yalnız yaşayan 85 yaşındaki Fatma Güner Sinayiş’i kurtardı.

Vücudunda yanıklar oluşan kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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