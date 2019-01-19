Beşiktaş'ta Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı - Siyah-beyazlıların yeni transferi Muhayer Oktay ilk idmanına çıktı



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında dün deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, 19. haftadaki Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yeni transfer Muhayer Oktay'ın da yer aldığı belirtildi. Dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının gerçekleştirildiği idmanda Akhisarspor karşısında forma giyen isimlerin yenilenme yaptığı aktarıldı. Diğer oyuncuların ısınma ve istasyon koşularının ardından pas, dar alanda oyun, kontrol pas ve kanat orta şut çalışmalarının yer aldığı programlar uyguladığı bildirildi. Antrenmanın, yarı sahada yapılan çift kale maçla tamamlandığı kaydedildi. Beşiktaş, hazırlıklarına 1 günlük aranın ardından 21 Ocak Pazartesi günü devam edecek.



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