Beşiktaş'ta Enzo Roco'nun sakatlığı - Siyah-beyazlı takımın Eibar ile yaptığı maçta sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi



İSTANBUL (AA) - Avusturya'da kamp çalışmaları yapan Beşiktaş'ın Eibar ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Enzo Roco'nun sol bacak baldırında kas yaralanması tespit edildi. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, Eibar ile oynanan hazırlık karşılaşmasının ikinci yarısında sol bacak baldırında (soleus) ağrı hisseden Roco'nun gerçekleştirilen muayenesi ve çekilen MR'ı sonrasında, 26 yaşında oyuncunun bacağında grade 2 kas yaralanması tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, Şilili futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.



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