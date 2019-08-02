Beşiktaş'ta divan başkanlık kurulu seçimi yarın yapılacak



İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübünde olağan divan başkanlık kurulu seçimi yarın yapılacak. Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda gerçekleştirilecek kongre, ‪saat 10.30'da başlayacak. Seçimde, mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Haluk Karakurt ve eski divan kurulu başkanı Şeref Nasır, siyah-beyazlı kulübün yeni divan kurulu başkanı olmak için yarışacak. Oy verme işleminin saat ‪17.00'ye kadar süreceği kongrede, yeni divan kurulunun görev süresi 3 yıl olacak.



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