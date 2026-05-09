Beşiktaş’ta dev derbi öncesi taktik prova! Kartal hazırlıkları tamamladı
Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirdiği taktik antrenmanla maç saatini beklemeye başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın yönetiminde yapılan antrenman, taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapmayla başlayan idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel çalışmalarla tamamlandı.