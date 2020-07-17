Beşiktaş'ta derbi maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile 19 Temmuz Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Çeşitli pas ve top kapma idmanlarıyla başlayan antrenmanda dar alan organizasyonları üzerinde duran siyah-beyazlı ekip son bölümde taktik çalıştı. İdman yarı sahada taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak kampa girecek.