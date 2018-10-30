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Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncuyla ilgili açıklama geldi

Kendi evinde Çaykur Rizespor'u farklı geçen Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

30 Ekim 2018 Salı 17:44
Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncuyla ilgili açıklama geldi

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 17:44
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Gökhan Töre

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