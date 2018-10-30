Beşiktaş'ta deprem! Yıldız oyuncuyla ilgili açıklama geldi
Kendi evinde Çaykur Rizespor'u farklı geçen Beşiktaş'ta sakatlanan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.30 Ekim 2018 Salı 17:44
Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Gökhan Töre'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol Takımımızın dün akşam Ç. Rizespor ile oynadığı maçta rakip oyuncunun darbesiyle sakatlanan futbolcumuz Gökhan Töre'nin yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre; sol bacak ekstansör digitorum longus kasının zarında yırtık ve kas içine kanama tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavisine başlanılmıştır.
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