Beşiktaş'ta deprem! Kulüple yolları ayrıldı

Beşiktaş'ta şok bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenöü Ufuk Sarıca yeni sezonda siyah beyazlı takımla çalışmama kararı aldı.

"YA BEŞİKTAŞ YA MİLLİ TAKIM"

Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ile uzun süredir temas halinde bulunan Sarıca'nın "Ya Beşiktaş ya milli takım" sözlerinin ardından "Milli takımı bırakmam" dediği öğrenildi.

Bu görüşmenin üzerine, takımın geçen seneki performansından memnun olmayan Orman'ın "O zaman yollarımızı ayıracağız" dediği, Sarıca'nın da Başkan'ın sözlerini onayladığı öğrenildi.