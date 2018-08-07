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Beşiktaş'ta deprem! Kulüple yolları ayrıldı

Beşiktaş'ın basketbol takımı Beşiktaş Sompo Japan'ın başantrenörü Ufuk Sarıca, Fikret Orman tarafından kendisine yöneltilen ''Ya milli takım ya da Beşiktaş'' seçeneğini milli takımdan yana kullandı.

07 Ağustos 2018 Salı 10:00
Beşiktaş'ta deprem! Kulüple yolları ayrıldı

Beşiktaş'ta şok bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş Sompo Japan Başantrenöü Ufuk Sarıca yeni sezonda siyah beyazlı takımla çalışmama kararı aldı.

"YA BEŞİKTAŞ YA MİLLİ TAKIM"

Siyah beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ile uzun süredir temas halinde bulunan Sarıca'nın "Ya Beşiktaş ya milli takım" sözlerinin ardından "Milli takımı bırakmam" dediği öğrenildi.

Bu görüşmenin üzerine, takımın geçen seneki performansından memnun olmayan Orman'ın "O zaman yollarımızı ayıracağız" dediği, Sarıca'nın da Başkan'ın sözlerini onayladığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 10:00
  1. Beşiktaş
  2. Beşiktaş Sompo Japan
  3. Ufuk Sarıca
  4. Fikret Orman

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