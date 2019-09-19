Beşiktaş'ta deprem! Elneny'e şok ceza Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart görenMohamed Elneny'nin cezası açıklandı. PFDK, Mısırlı oyuncuya 3 maç ceza verdi.

PFDK, kırmızı kart gören Beşiktaşlı Mohamed Elneny ve Gazişehirli Kayode'ye 3 maçtan men cezası verdi. Ayrıntılar geliyor...

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