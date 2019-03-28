Beşiktaş'ta Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın kondisyon ve taktik ağırlıklı olarak gerçekleştirildiği belirtildi.



Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanın pas çalışması ile sürdüğü bildirildi. İdmanın, kanat orta-şut ve dar alanda pas çalışması ile devam ettiği aktarıldı. Antrenmanın yarı sahada yapılan taktik çalışma ve çift kale taktik maçla sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takım maçlarında forma giyen, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün'ün katılmadığı ifade edildi.

Beşiktaş, Çaykur Rizespor müsabakasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.







