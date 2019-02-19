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Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana katılmadı

Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürerken Beşiktaş'ta golcü oyuncu Burak Yılmaz, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana katılmadı.

19 Şubat 2019 Salı 20:17
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz antrenmana katılmadı

Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü. BJK Nevzat Demir Tesislerinde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı takımın forvet oyuncusu Burak Yılmaz katılmadı.

Bir süre salonda çalışan tecrübeli oyuncu daha sonra fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koşu yaptı.

Şenol Güneş toplantı yaptı

Gözünde yaşadığı sorun devam eden Oğuzhan Özyakup bugünkü antrenmana da katılmadı.Şenol Güneş'in saha ortasında yaptığı toplantıyla idmana başlayan siyah-beyazlı ekip, istasyon çalışmalarının ardından çeşitli pas organizasyonları üzerinde durdu.

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Bazı oyuncular şut çalışması gerçekleştirdi

Antrenman çift kale maçla sona ererken, Shinji Kagawa, Cyle Larin, Güven Yalçın, Gökhan Gönül ve Ricardo Quaresma antrenmanın ardından bir süre şut çalışması gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:17
  1. Beşiktaş
  2. Fenerbahçe
  3. Gökhan Gönül
  4. Burak Yılmaz
  5. Şenol Güneş
  6. Quaresma
  7. BJK Nevzat Demir Tesisleri
  8. BJK
  9. Nevzat Demir Tesisleri
  10. Nevzat Demir
  11. Shinji Kagawa
  12. Cyle Larin
  13. Güven Yalçın
  14. Kagawa
  15. Larin
  16. Ricardo Quaresma

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