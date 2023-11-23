Beşiktaş'ta bir sakatlık şoku daha!

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Eric Bailly, bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istikrarlı şekilde sahalarda yer alamadı. Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçında 90 dakika şans bulan 28 yaşındaki stoperin, dünkü antrenmana çıkmadığı belirtildi. Bailly'nin ağrıları olduğu ve bir kez daha kadroya girmeme ihtimali bulunduğu öğrenildi. Bu sezon adale, omuz, ayak bileği ve boynundan sakatlıklar yaşayan tecrübeli isim, 8 maç kaçırmıştı.

Beşiktaş, Bailly'nin sakatlandığını açıkladı. Yıldız futbolcunun Samsunspor maçında oynaması beklenmiyor. Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Eric Bailly’nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Eric Bailly’nin tedavi sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.