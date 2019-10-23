Beşiktaş'ta bir istifa daha! Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasından sonra Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından ikinci istifa da geldi. Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından bir istifa daha geldi. Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı. Çebi'nin başkan olmasının ardından Uğur Gökhan Sarı istifa etmişti. Böylece siyah beyazlı ekipte ikinci istifa gelmiş oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.