Beşiktaş'ta bir istifa daha!
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasından sonra Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı.23 Ekim 2019 Çarşamba 15:54
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından ikinci istifa da geldi.
Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Ahmet Nur Çebi'nin başkan olmasının ardından bir istifa daha geldi.
Haber1903'ün haberine göre Beşiktaş'ta Hukuk Müşaviri Erdem Nacak görevinden ayrıldı.
Çebi'nin başkan olmasının ardından Uğur Gökhan Sarı istifa etmişti. Böylece siyah beyazlı ekipte ikinci istifa gelmiş oldu.
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