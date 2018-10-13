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Beşiktaş’ta bir garip kaza! İkisi de inat edince...

Beşiktaş’ta birbirlerine yol vermeyen inatçı 2 sürücüden 1'i hafriyat kamyonuyla park halindeki kamyonetin arasında sıkıştı.

13 Ekim 2018 Cumartesi 17:32
Beşiktaş’ta bir garip kaza! İkisi de inat edince...

İstanbulBeşiktaş, Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen ilginç kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 15.00 sıralarında ara sokaktan Barbaros Bulvarı’na girmek isteyen bir hafriyat kamyonu ve otomobil sürücüsü manevra yaptı. Birbirlerine yol vermek için müsaade etmeyen sürücüler yan yana bir süre devam etti.

2 inatçı sürücü yol kenarında park halinde bulunan kamyonete aldırış etmeden yollarına devam edince olanlar oldu. Otomobil sürücüsü seyir halinde olan hafriyat kamyonuyla park halinde bulunan kamyonetin arasında sıkıştı. Otomobilin arada sıkıştığını fark eden hafriyat kamyonunun sürücüsü aracını durdurdu.

İki kamyon arasında otomobilin sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar da yardıma koştu. Otomobil içerisinde bulunan kadın sürücü yan kapıların açılamaması üzerine bagajdan çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi. Şok geçirdiği öğrenilen kadın sürücü tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Meydana gelen kaza nedeniyle trafik polisleri inceleme başlattı. Cadde üzerinde park yasağı olmasına rağmen hafriyat dolumu için bekleme yapan kamyonete ceza kesildi. Bunun yanı sıra otomobili sıkıştırdığı iddia edilen hafriyat kamyonu sürücüsünün de ifadesi alındı. 

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 17:32
  1. İstanbul
  2. kaza

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