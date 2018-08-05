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Beşiktaş'ta bir fesih daha!

Beşiktaş'ta Kavlak'ın ardından Aras Özbiliz'in de kontratının fesh edileceği belirtildi.

05 Ağustos 2018 Pazar 11:20
Beşiktaş'ta bir fesih daha!

Omuz bölgesindeki sakatlığı sebebiyle Beşiktaş formasından uzun süre uzak kalan Veli Kavlak'ın sözleşmesi fesh edilmişti.

Yönetimin, bu konuda bir futbolcu için daha girişimlerinin bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan ve henüz bir talip de bulamayan Aras Özbiliz'in de 2020 yılına kadar süren kontratının fesh edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2018 Pazar 11:20
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